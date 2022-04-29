Невилл: игроки «Манчестер Юнайтед» получают миллионы и ходят по полю пешком. Мне стыдно!

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал результат матча «красных дьяволов» с «Челси» (1:1) в 37-м туре АПЛ.
«Игроки «Манчестер Юнайтед» заслуживают проигрышей, потому что подают очень плохой пример молодым футболистам в плане трудовой этики и самоотдачи. Этим людям платят миллионы, а они ходят по футбольному полю пешком. Мне стыдно!
Я думаю, что у игроков «Манчестер Юнайтед» нет мышления, нет интенсивности. Нет ничего удивительного в том, как они сыграли против «Челси», — приводит слова Невилла iNews.
После 33 сыгранных туров «Челси» находится на третьем месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, записав в свой актив 66 очков. «Манчестер Юнайтед» за 35 туров набрал 55 очков и находится на шестой строчке в таблице.
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