Юсупов — об уходе из «Динамо»: включив музыку в наушниках, я бродил по базе и рыдал

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов рассказал об уходе из московского «Динамо» летом 2015 года.

«Последние полсезона — как на шарнирах. Сначала меня перестали включать в заявку на матч, сидел на трибуне. После конфликта Денисова с Черчесовым вернули в основу. А кончилось тем, что тренер по физподготовке заставлял меня и Лёшу Козлова в 35-градусную жару бегать вокруг поля. Я не выдержал, спросил: «Через две недели завершается чемпионат, мы всё равно уходим — ну и зачем тебе нужны? Зачем гоняешь?» В ответ: «Руководство приказало погонять...»

Каким был последний день в «Динамо»? Приехал в Новогорск, собрал вещи. О том, что было дальше, ещё никому не рассказывал. Включив музыку в наушниках, я бродил в полном одиночестве по базе и рыдал. Пытался успокоиться, но слёзы катились и катились. Никогда так не плакал.

Это самый трогательный момент в моей жизни. Я ведь воспринимал «Динамо» как дом родной. Мне там всё нравилось. Просто обстоятельства сложились так, что пришлось сменить клуб. Но и после ухода продолжал следить за «Динамо», ждал трансляций. Если не попадал на прямой эфир, смотрел в записи. Был настолько привязан к команде, что за четыре года ни одного матча не пропустил!» — приводит слова Юсупова «Спорт-экспресс».