Рой Кин: «Челси» — топовый клуб, а «Манчестер Юнайтед» — словно команда из Чемпионшипа

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Рой Кин раскритиковал футболистов «красных дьяволов» за матч 37-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» (1:1).
«Против «Манчестер Юнайтед» очень легко играть. Игроки даже не пытаются быстро возвращаться в оборону. То, что мы сегодня увидели, уже не удивляет. Это характерно для команды Рангника. Это словно матч Кубка Англии, в котором «Челси» – топовый клуб, а «Манчестер Юнайтед» – команда из Чемпионшипа. Манкунианцам не хватает мастерства, они просто пытаются не проиграть», – цитирует Кина Metro со ссылкой на Sky Sports.
После 33 сыгранных туров «Челси» находится на третьем месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, записав в свой актив 66 очков. «Манчестер Юнайтед» за 35 туров набрал 55 очков и находится на шестой строчке в таблице.
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