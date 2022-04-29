Шерингем: сейчас «Манчестер Юнайтед» выглядит так, будто находится в свободном падении

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Тедди Шерингем считает, что проблемы «красных дьяволов» обусловлены несогласованным управлением клуба.

«Сейчас «Манчестер Юнайтед» выглядит так, будто находится в свободном падении. Причина этого в управлении клубом на разных уровнях — все гребут в разные стороны», — приводит слова Шерингема Manchester Evening News.

Напомним, сейчас «красных дьяволов» тренирует Ральф Рангник. 63-летний Рангник возглавил английскую команду 3 декабря 2021 года. В конце сезона он займёт одну из должностей в структуре «Манчестер Юнайтед». Помимо тен Хага, клубом рассматривалась кандидатура нынешнего наставника «ПСЖ» Маурисио Почеттино.

Соглашение с нидерландским специалистом Эриком тен Хагом в качестве главного тренера «Манчестер Юнайтед» рассчитано с конца сезона-2021/2022 до 2025 года. Также в нём предусмотрена возможность продлить сотрудничество с тен Хагом ещё на сезон при согласии сторон.