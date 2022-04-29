Тренер «Фейеноорда» прокомментировал победу над «Марселем» в Лиге конференций

Главный тренер «Фейеноорда» Арне Слот прокомментировал победу над «Марселем» (3:2) в первом полуфинальном матче Лиги конференций.



«Два пропущенных мяча априори не могут быть хорошим результатом, но нужно понимать, каким классом обладают игроки «Олимпика». Нам немного не повезло, что после первого тайма счёт был 2:2, ведь мы создали очень много моментов», — цитирует Слота пресс-служба УЕФА.



«Фейеноорд», одолевший в четвертьфинале пражскую «Славию» (3:3, 3:1), в полуфинале встретился с «Марселем», который сумел обыграть греческий ПАОК (2:1, 1:0). 28 апреля на стадионе «Де Куйп (Фейеноорд)» в Роттердаме в рамках первого полуфинального матча «Фейеноорд» выиграл у «Марселя» со счётом 3:2.



Ответный матч между «Марселем» и «Фейеноордом» пройдёт 5 мая на стадионе «Велодром» в Марселе.

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