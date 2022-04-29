«Ньюкасл Юнайтед» продлил контракт с Фабианом Шером

«Ньюкасл Юнайтед» подписал новый двухлетний контракт с защитником Фабианом Шером, сообщает пресс-служба клуба. Новый договор между сторонами рассчитан до 2024 года.



«Я в восторге от формы Фабиана Шера. Он абсолютный профессионал и чрезвычайно важный игрок нашей команды. Я рад, что он посвятил себя клубу. Он очень нацелен на будущий успех, и я рад, что он станет частью нашего будущего», — прокомментировал подписание контракта главный тренер команды Эдди Хау.



После 33-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл» имеет в активе 43 очка и занимает девятое место в таблице. «Сороки» выиграли четыре из четырёх последних матчей и отстают от еврокубковой зоны на девять очков. В нынешнем сезоне футболист провёл 24 матча, забил два гола и отдал две результативные передачи.

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