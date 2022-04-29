Невилл: Роналду — лучик света в плохом сезоне «Манчестер Юнайтед»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высоко оценил Криштиану Роналду после матча «красных дьяволов» с «Челси» (1:1) в 37-м туре АПЛ. Напомним, именно португалец забил единственный гол «МЮ».
«Криштиану Роналду воодушевляет фанатов, заставляет их переживать и болеть за команду. Будет очень интересно посмотреть, что произойдёт с Роналду при Эрике тен Хаге. Этот тренер выстраивает высокий и агрессивный прессинг, а это не сильная сторона Криштиану. С другой стороны, ему нужен бомбардир, способный забивать 20-25 мячей за сезон.
Роналду — феномен. В футболе он добился всего и даже больше. Его профессионализм – за пределами мечтаний. Криштиану продолжает демонстрировать высокий уровень, его настойчивость и стремление забивать голы просто невероятны.
Гол Роналду в ворота «Челси» превосходен. Криштиану не теряет веру в себя, когда остальная часть команды опускает руки.
Роналду просто фантастический игрок. Когда я говорил о плохом настрое игроков «Манчестер Юнайтед», я не имел в виду Криштиану. Он восстановился после трагедии, произошедшей на прошлой неделе, чтобы снова выйти на поле, хотя мог бы сказать, что будет отсутствовать ещё несколько недель. Роналду является лучиком света в плохом сезоне «Манчестер Юнайтед», — приводит слова Невилла Sky Sports.
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