Невилл: Роналду — лучик света в плохом сезоне «Манчестер Юнайтед»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высоко оценил Криштиану Роналду после матча «красных дьяволов» с «Челси» (1:1) в 37-м туре АПЛ. Напомним, именно португалец забил единственный гол «МЮ».

«Криштиану Роналду воодушевляет фанатов, заставляет их переживать и болеть за команду. Будет очень интересно посмотреть, что произойдёт с Роналду при Эрике тен Хаге. Этот тренер выстраивает высокий и агрессивный прессинг, а это не сильная сторона Криштиану. С другой стороны, ему нужен бомбардир, способный забивать 20-25 мячей за сезон.

Роналду — феномен. В футболе он добился всего и даже больше. Его профессионализм – за пределами мечтаний. Криштиану продолжает демонстрировать высокий уровень, его настойчивость и стремление забивать голы просто невероятны.

Гол Роналду в ворота «Челси» превосходен. Криштиану не теряет веру в себя, когда остальная часть команды опускает руки.

Роналду просто фантастический игрок. Когда я говорил о плохом настрое игроков «Манчестер Юнайтед», я не имел в виду Криштиану. Он восстановился после трагедии, произошедшей на прошлой неделе, чтобы снова выйти на поле, хотя мог бы сказать, что будет отсутствовать ещё несколько недель. Роналду является лучиком света в плохом сезоне «Манчестер Юнайтед», — приводит слова Невилла Sky Sports.