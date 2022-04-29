Эшли Янг: не планирую завершать карьеру. 36 — всего лишь цифра

36-летний полузащитник «Астон Виллы» Эшли Янг рассказал, что не собирается завершать профессиональную карьеру.



«Я нахожусь в хорошей форме, не сбавляю темпа ни на минуту, могу продолжить работать в том же духе. На днях я разговаривал с агентом, сказал ему, что вполне могу выступать до 40 лет. Всем говорю, что в ближайшее время не планирую завершать карьеру. Как я уже сказал, я нахожусь в хорошей форме, могу выходить на поле. Знаю, что могу и дальше выступать, 36 — это всего лишь цифра», — цитирует Янга Birmingham Mail.



В текущем сезоне 36-летний защитник сыграл за «Астон Виллу» в 23 матчах во всех турнирах, сделав 2 голевые передачи. После 32 матчей «львы» занимают 15-е место в АПЛ, набрав 37 очков.



Напомним, Янг перешёл в «Астон Виллу» из «Интера» в июле 2021 года. Соглашение с игроком рассчитано до конца нынешнего сезона.

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