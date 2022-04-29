«Челси» нашёл замену Рюдигеру в «Вильярреале»
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Защитник «Вильярреала» Пау Торрес может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 25-летнего испанца заинтересован лондонский «Челси», информирует La Razon.
Согласно сведениям источника, «Челси» видит в Торресе прямую замену Антонио Рюдигеру, который с большой долей вероятности покинет Лондон по окончании сезона и станет игроком мадридского «Реала».
На Пау Торреса также претендуют «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», однако «Челси» готов перебить предложения манкунианских клубов в финансовом плане.
Напомним, Торрес выступает за основную команду «Вильярреала» с 2017 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 28 матчах чемпионата Испании и забил четыре гола. С 2019 года Торрес вызывается в национальную команду Испании.
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