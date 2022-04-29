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Рангник прокомментировал своё назначение в сборную Австрии

Рангник прокомментировал своё назначение в сборную Австрии
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Временный наставник «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал своё назначение на пост главного тренера сборной Австрии.

«Для меня большая честь взять на себя роль главного тренера такой команды. Меня особенно воодушевляет перспектива участия в чемпионате Европы — 2024 в Германии с перспективной командой, жаждущей успеха», — приводит слова Рангника официальный сайт Австрийского футбольного союза.

Напомним, сейчас Ральф Рангник тренирует «Манчестер Юнайтед» на временной основе. 63-летний немецкий специалист возглавил английскую команду 3 декабря 2021 года. В конце сезона он займёт одну из должностей в структуре «МЮ».

Ранее сообщалось, что немецкий специалист сможет совмещать две работы, поскольку обязанности в «МЮ» Рангнику нужно будет выполнять лишь на протяжении шести дней в месяц.

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Комментарии
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