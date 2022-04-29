Футболист Назаров — об отказе в рабочей визе Чехии: спортсмены-то что сделали?

Российский футболист Евгений Назаров, недавно разорвавший контракт с чешским клубом «Богемианс-1905», рассказал об отказе в получении рабочей визы Чехии.

«В первый день, когда всё началось, приехал с тренировки и лежал восстанавливался. Дальше началось с рабочей визой… Мы подали документы с агентом, причём это было заранее, но на их рассмотрение уходит месяц. И как раз этот месяц выпал на период обострения ситуации. Мы стали разговаривать с агентом – что дальше, как нам поступать. И он говорит: «Тут такие новости просочились, что, скорее всего, всех спортсменов с русским паспортом будут убирать». Я отвечаю: «Наверное, это невозможно, спортсмены-то что сделали?» Начали ждать.

Потом агент мне сообщил, что рабочие визы в Чехии не выдали российским хоккеистам. Я понял, что шансов нет. Просто сидел, ждал и выполнял свою работу по контракту», — сказал Назаров в эфире телеканала «Матч».

Назаров перешёл в «Богемианс-1905» из «Краснодара-2» 23 января 2022 года. За это время защитник сыграл лишь один матч за новую команду. Назаров принял участие в матче чемпионата Чехии с пражской «Славией».