«Локомотив» и «РЖД» привлекут учёных-историков для определения точной даты основания клуба

«Локомотив» и «РЖД» приняли решение привлечь учёных-историков для определения точной даты основания московского клуба.



«В ходе работы в архивах для подготовки материалов к празднованию дня рождения «Локомотива» возникли сомнения в обоснованности называвшейся ранее даты основания клуба в 1922 году. На сегодняшний день не установлена связь между футбольным клубом «Казанской железной дороги» и «Локомотивом», которая могла бы однозначно подтвердить преемственность между командами.



В этой связи было принято решение о дополнительной проработке вопроса с определением даты основания «Локомотива». Для этого будет организована научная рабочая группа, в которую войдут работники футбольного клуба, представители ОАО «РЖД», а также учёные Института российской истории РАН. Рабочая группа проведёт всесторонние исторические исследования для определения точной даты основания «Локомотива», — говорится в заявлении клуба на официальном сайте.

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