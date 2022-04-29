В «Динамо» прокомментировали информацию о товарищеском матче с «Амкалом»

В «Динамо» прокомментировали информацию о возможном проведении товарищеского матча с медийной блогерской командой «Амкал».

«Наш клуб уже сообщал о совместных активностях с блогерской командой «Амкал». Например, игроки «Амкала» примут участие в матчевом шоу на домашней игре с «Уралом» 30 апреля. Что касается всех дальнейших совместных историй, то мы объявим о них официально, когда (и если) обо всём договоримся», — сообщили в пресс-службе «Динамо».

«Амкал» — любительский футбольный клуб, за который преимущественно играют видеоблогеры. Основатель проекта – блогер Герман «Эль Класико».

«Динамо» набрало 52 очка в 26 встречах и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.