Оздоев высказался о вылете «Зенита» из Кубка России

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев высказался по поводу вылета сине-бело-голубых из Кубка России сезона-2021/2022. Напомним, на стадии 1/4 финала «Зенит» уступил «Алании» в серии послематчевых пенальти.

«Чего не хватило «Зениту» в Кубке России? По мне, в первую очередь не хватило настроя. В кубках не бывает сильных и слабых соперников, потому что дальнейшая судьба команды определяется результатом одного матча. Вне зависимости от того, из какой лиги соперник, он всегда даёт бой. Это не только в России — такие результаты бывают во всех чемпионатах, по всему миру. Для многих команд это игра, в которой они могут заявить о себе, показать, что на что-то способны. Ну а пенальти — это лотерея. Здесь всё зависит от психологии, от того, как поведёт себя вратарь или полевой игрок. Так что самое страшное, что мы довели игру до пенальти. Нужно отдать должное «Алании», она играла хорошо, боролась за победу. Парни не заслуживали поражения, поэтому основное время закончилось вничью.

Если команда не играет в Премьер-Лиге, каждому футболисту хочется доказать, что они могут играть там. Я наблюдал за «Аланией» в первой лиге, было интересно, как работает их тренерский штаб. В прошлом сезоне запомнилась добротная игра с «Крыльями Советов», хотя самарцы и выиграли. Мы с «Зенитом» были за границей, нашёл тот матч в интернете. Хочу пожелать «Алании» удачи в следующих играх, а нам — поскорее забыть этот результат и готовиться дальше. Вылет из Кубка — большая неприятность для нас, но это уже прошлое, а впереди несколько очень важных матчей, таких же финалов, как в Грозном. Все конкуренты ждут нашей осечки, а времени на неё у нас уже нет», — приводит слова Оздоева официальный сайт «Зенита».