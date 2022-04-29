Оздоев: лучше спокойно выиграть РПЛ и уйти в отпуск, чем держать интригу до последнего

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев высказался по поводу чемпионской гонке в РПЛ сезона-2021/2022.

«Мы четвертый год боремся за чемпионство. Всегда тяжело, всегда есть что терять. При любом отрыве от конкурентов нужно играть на победу. Оторваться на 10 очков, потом дать слабину и думать, что, если отрыв сократится, я опять заведусь? Не вижу в этом никакого смысла. Лучше спокойно выиграть чемпионат и уйти в отпуск, чем держать интригу до последнего тура.

Адреналин есть в каждом матче — это нормальное явление. Но это не зависит от того, сколько очков набрало «Динамо». Чемпионами становятся те, кто настраивается на победу в каждом матче, кто может выдерживать темп турнира, нагнетание эмоций, которое идет всегда. Есть чемпионы, а есть просто игроки. Те, кто привык побеждать, знают, как в нужный момент собраться», — приводит слова Оздоева официальный сайт «Зенита».