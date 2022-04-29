Дмитрий Комбаров назвал самый запоминающийся момент карьеры Джано Ананидзе в «Спартаке»

Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Комбаров назвал самый запоминающийся момент карьеры Джано Ананидзе в московском клубе.



«Очень талантливый футболист был. Недаром он так рано заиграл, забил первый гол. Провёл, на мой взгляд, отличную карьеру. Но, к сожалению, часто его сопровождали травмы. Но от этого никто не застрахован. Рано или поздно всем придётся закончить карьеру. Много ярких моментов с Ананидзе приходит на ум. Самый запоминающийся, например, когда он забил гол «Базелю», — сказал Комбаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.



Джано начинал карьеру в московском «Спартаке», в систему которого попал в 2007 году. За главную команду красно-белых выступал с 2009 года. В клубе он провёл 10 лет и стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Также хавбек уходил в аренду в «Ростов», где выиграл национальный Кубок, и «Крылья Советов».