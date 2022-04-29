Оздоев: после серии чемпионств пропадает мотивация? Скажите это «Баварии» и «Ювентусу»

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев заявил, что у футболистов санкт-петербургского клуба не пропадала мотивация после серии из нескольких чемпионств подряд.

«Не притупляется ли победный голод после трёх чемпионств подряд? Когда говорят, что после серии чемпионств мотивация пропадает, это просто чьё-то мнение. Скажите это «Баварии», «Ювентусу». Я, например, не люблю проигрывать даже на тренировках. Каждый наш игрок выходит на поле с желанием выиграть. Наверное, поэтому мы и становимся чемпионами каждый год», — приводит слова Оздоева официальный сайт «Зенита».

Напомним, «Зенит» выигрывал чемпионат России в трёх предыдущих сезонах. В нынешнем розыгрыше РПЛ сине-бело-голубые лидируют, набрав 58 очков в 26 матчах.