Агент Массимо Карреры прокомментировал возможность прихода итальянца в «Спартак»

Андреа Д’Амико, агент бывшего тренера «Спартака» Массимо Карреры, прокомментировал возможность прихода итальянца в московский клуб.
«Касательно слов Карреры, на данный момент его приход в «Спартак» невозможен. Сейчас все размышления на этот счёт неактуальны», — сказал Д’Амико в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Напомним, Массимо Каррера возглавлял «Спартак» в период с 2016 по 2018 год. Именно под руководством итальянского специалиста красно-белые в последний раз становились победителями Российской Премьер-Лиги — золото было завоёвано по итогам сезона-2016/2017.
В нынешнем сезоне после 26 туров Российской Премьер-Лиги «Спартак», набрав 31 очко, располагается на 10-м месте в турнирной таблице. В матче 26-го тура РПЛ красно-белые на выезде уступили «Ростову» со счётом 2:3.
- 29 апреля 2022
-
17:06
-
16:57
-
16:54
-
16:42
-
16:33
-
16:23
-
16:11
-
16:05
-
16:02
-
15:55
-
15:48
-
15:39
-
15:32
-
15:28
-
15:28
-
15:07
-
14:46
-
14:43
-
14:39
-
14:33
-
14:29
-
14:11
-
14:08
-
14:03
-
13:57
-
13:53
-
13:37
-
13:30
-
13:25
-
13:04
-
13:02
-
12:57
-
12:30
-
12:26
-
12:22