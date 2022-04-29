Агент Массимо Карреры прокомментировал возможность прихода итальянца в «Спартак»

Андреа Д’Амико, агент бывшего тренера «Спартака» Массимо Карреры, прокомментировал возможность прихода итальянца в московский клуб.



«Касательно слов Карреры, на данный момент его приход в «Спартак» невозможен. Сейчас все размышления на этот счёт неактуальны», — сказал Д’Амико в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.



Напомним, Массимо Каррера возглавлял «Спартак» в период с 2016 по 2018 год. Именно под руководством итальянского специалиста красно-белые в последний раз становились победителями Российской Премьер-Лиги — золото было завоёвано по итогам сезона-2016/2017.



В нынешнем сезоне после 26 туров Российской Премьер-Лиги «Спартак», набрав 31 очко, располагается на 10-м месте в турнирной таблице. В матче 26-го тура РПЛ красно-белые на выезде уступили «Ростову» со счётом 2:3.