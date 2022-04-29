Магомед Оздоев поделился эмоциями от поездок в Грозный

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев поделился впечатлениями от поездок в Грозный, где сине-бело-голубые дважды за последний месяц встречались с «Ахматом».

«С какими чувствами возвращаюсь в Грозный? С приятными. Здесь много друзей, родная Республика Ингушетия, в которой я вырос, — в 30 минутах езды. Ко мне приезжают родственники, родители. Всегда радостно видеть знакомых людей, слышать родной язык. Надеюсь, в Грозном команда Премьер-Лиги будет всегда, потому что они заслуживают этого и воспитывают своих игроков», — приводит слова Оздоева официальный сайт «Зенита».

В нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги санкт-петербургский «Зенит» занимает первое место в таблице, набрав 58 очков в 26 матчах.