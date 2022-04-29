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Оздоев: самая большая потеря «Локомотива» — Юрий Сёмин

Оздоев: самая большая потеря «Локомотива» — Юрий Сёмин
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Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев высказался по поводу московского «Локомотива», за который выступал ранее.

«Локомотив» — гранд российского футбола. Понятно, что сейчас у них идёт перестройка, но они всё равно остаются боевой единицей чемпионата. По мне, самая большая потеря «Локомотива» — Юрий Павлович Сёмин. Он давал стабильно высокий результат. Но и сейчас «Локомотив» — добротная команда, с которой интересно играть.

Главная особенность Сёмина? Порядочность, человечность. Он всегда борется за команду, поддерживает игроков, доверяет им, помогает стать лучше. Любой разговор с ним — это совет. Если ты правильно воспринимаешь его слова, добиваешься результата.

Никогда игра против «Локомотива» не была для меня особенной. Я ушёл из клуба, сохранив хорошие отношения. До сих пор дружу с парнями, с которыми играл, прекрасно отношусь к клубу, который поверил в меня и дал мне шанс. Всегда желаю «Локомотиву» удачи, кроме случаев, когда играю против него», — приводит слова Оздоева официальный сайт «Зенита».

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