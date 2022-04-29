Магомед Оздоев оценил отрыв «Зенита» от «Динамо» в таблице РПЛ

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Магомед Оздоев оценил отрыв сине-бело-голубых от московского «Динамо» в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Напомним, «Зенит» набрал 58 очков в 26 матчах и занимает первое место. В активе «Динамо» 52 очка и второе место.

«С одной стороны, много, с другой — мало. Каждый матч очень важен, и так же как мы выиграли у «Краснодара», нам нужно победить в следующей игре. И двигаться вперёд.

Каждый год так получается, что мы проводим в этом Краснодаре игру, определяющую чемпиона. Думаю, победа над «Краснодаром» даст команде огромный импульс, чтобы мы завершили очередной год с золотыми медалями», — приводит слова Магомеда Оздоева официальный сайт «Зенита».