Магомед Оздоев оценил отрыв «Зенита» от «Динамо» в таблице РПЛ
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Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Магомед Оздоев оценил отрыв сине-бело-голубых от московского «Динамо» в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Напомним, «Зенит» набрал 58 очков в 26 матчах и занимает первое место. В активе «Динамо» 52 очка и второе место.
«С одной стороны, много, с другой — мало. Каждый матч очень важен, и так же как мы выиграли у «Краснодара», нам нужно победить в следующей игре. И двигаться вперёд.
Каждый год так получается, что мы проводим в этом Краснодаре игру, определяющую чемпиона. Думаю, победа над «Краснодаром» даст команде огромный импульс, чтобы мы завершили очередной год с золотыми медалями», — приводит слова Магомеда Оздоева официальный сайт «Зенита».
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