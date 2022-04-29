Антонио Конте прокомментировал информацию о возможном назначении в «ПСЖ»

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал слухи о возможном трудоустройстве во французский «ПСЖ».

«Не люблю, когда люди придумывают новости лишь для того, чтобы создать проблему. Они должны проявить уважение и не создавать фейки и ложь. Я рад, когда люди оценивают мою работу, но сейчас я понимаю, что появляется много фейковых новостей», — приводит слова Конте журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что Конте с нового сезона может заменить в «ПСЖ» их главного тренера Маурисио Почеттино. Говорилось, что итальянский специалист даже озвучил три условия своей работы в клубе и назвал зарплату, которую хочет получать на новой работе.



«Тоттенхэм» Конте тренирует с ноября 2021 года.