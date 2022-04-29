Антонио Конте прокомментировал информацию о возможном назначении в «ПСЖ»
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Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал слухи о возможном трудоустройстве во французский «ПСЖ».
«Не люблю, когда люди придумывают новости лишь для того, чтобы создать проблему. Они должны проявить уважение и не создавать фейки и ложь. Я рад, когда люди оценивают мою работу, но сейчас я понимаю, что появляется много фейковых новостей», — приводит слова Конте журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Ранее сообщалось, что Конте с нового сезона может заменить в «ПСЖ» их главного тренера Маурисио Почеттино. Говорилось, что итальянский специалист даже озвучил три условия своей работы в клубе и назвал зарплату, которую хочет получать на новой работе.
«Тоттенхэм» Конте тренирует с ноября 2021 года.
Новость по темеАнтонио Конте хочет получать в «ПСЖ» € 30 млн в год
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