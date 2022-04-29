Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Наумов: «Динамо» склонно к провалам. «Зенит» завтра практически станет чемпионом

Наумов: «Динамо» склонно к провалам. «Зенит» завтра практически станет чемпионом
Комментарии

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов считает, что «Зенит» станет чемпионом России.

«Ожидаю очень интересной игры со многими голами, судя по тому, как бесшабашно играет «Локомотив». Но и нападение у них неплохое: Изидор в порядке, Керк неплохо выглядит. Будет очень интересная и задорная игра. «Локомотив» — молодые раскрепощённые ребята, которые хотят себя показать.

К сожалению, «Динамо» склонно к провалам в играх, поскольку у них очень молодой состав. Однако победа бело-голубых практически ничего не изменит. «Зенит», обыграв «Локомотив», настолько приблизится к победе в РПЛ, что этот вопрос будет почти решён. Они практически станут чемпионами. От бело-голубых ничего не будет зависеть. Второе место москвичи вряд ли отдадут. У «Урала» мотивация гораздо выше, они будут стараться хотя бы очко зацепить», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022