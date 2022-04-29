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Владелец «Ман Сити» помогает российским олигархам открывать счета в ОАЭ и покупать дома

Владелец «Ман Сити» помогает российским олигархам открывать счета в ОАЭ и покупать дома
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Владелец «Манчестер Сити» шейх Мансур бен Зайд Аль Нахайян подозревается в связях с российскими олигархами и чиновниками.

Как сообщает Bloomberg, шейх помогает обеспеченным россиянам переводить деньги в ОАЭ, которые не ввели санкции в отношении России. Отмечается, что несколько бизнесменов из РФ обращались к шейху Мансуру по вопросу инвестиций в ОАЭ, покупки пентхаусов, дорогих автомобилей, а также создания компаний.

Министерство иностранных дел ОАЭ и сам шейх Мансур отказались от комментариев.

С 2008 года «Манчестер Сити» управляется компанией Abu Dhabi United Group. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги «горожане» располагаются на первом месте в турнирной таблице, набрав 80 очков. Также «Ман Сити» является действующим чемпионом Англии.

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