«Барселона» предложит своему вундеркинду контракт до 2028 года

«Барселона» намерена подписать новое соглашение с полузащитником Нико Гонсалесом. Об этом сообщает Marca.
Cоглашение 20-летнего футболиста с испанской командой истекает в 2024 году, но «Барселона» хочет подписать новый контракт с Нико заранее на фоне интереса к нему со стороны других клубов. Руководство каталонцев готово предложить хавбеку контракт до 2028 года.
Нико — воспитанник «Барселоны». В нынешнем сезоне полузащитник в 39 матчах во всех турнирах забил два гола и отдал две результативные передачи. Рыночная стоимость Нико оценивается порталом Transfermarkt в € 25 млн.
Видеообзор. «Барселона» уступила «Райо Вальекано» в перенесённом матче 21-го тура Примеры:
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