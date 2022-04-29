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«Барселона» предложит своему вундеркинду контракт до 2028 года

«Барселона» предложит своему вундеркинду контракт до 2028 года
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«Барселона» намерена подписать новое соглашение с полузащитником Нико Гонсалесом. Об этом сообщает Marca.

Cоглашение 20-летнего футболиста с испанской командой истекает в 2024 году, но «Барселона» хочет подписать новый контракт с Нико заранее на фоне интереса к нему со стороны других клубов. Руководство каталонцев готово предложить хавбеку контракт до 2028 года.

Нико — воспитанник «Барселоны». В нынешнем сезоне полузащитник в 39 матчах во всех турнирах забил два гола и отдал две результативные передачи. Рыночная стоимость Нико оценивается порталом Transfermarkt в € 25 млн.

Видеообзор. «Барселона» уступила «Райо Вальекано» в перенесённом матче 21-го тура Примеры:

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