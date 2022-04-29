Британский бизнесмен сделал предложение о покупке «Челси» за £ 4 млрд

Британский бизнесмен Джим Рэтклифф хочет купить лондонский «Челси» за £ 4 млрд (€ 4,76 млрд), сообщает The Independent.



По информации источника, Рэтклифф уже сделал предложение о покупке клуба. Таким образом, он стал третьим претендентом на покупку «Челси».



Ранее стало известно, что в числе претендентов на покупку лондонского клуба значатся: консорциум, в который входят пилот Формулы-1 Льюис Хэмилтон и теннисистка Серена Уильямс, а также совладелец бейсбольной команды «Лос-Анджелес Доджерс» Тодд Боли.

Ранее в число претендентов входил владелец клуба НБА «Бостон Селтикс» и «Аталанты» из Серии А Стивен Пальюка, однако он выбыл из гонки за покупку «Челси».



Финальная презентация состоится в конце текущей недели. Все претенденты должны будут представить свои планы по реконструкции стадиона «Стэмфорд Бридж», а также рассказать о финансировании «Челси» как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе.



Напомним, 26 февраля Абрамович передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда «Челси». 2 марта он объявил, что намерен продать клуб. 10 марта правительством Великобритании были введены санкции против Абрамовича. Были заблокированы активы российского бизнесмена, в том числе и футбольный клуб.