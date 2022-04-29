Экс-пресс-атташе «Локо»: ровно шесть лет ждём столетия, и за три месяца его вдруг отменяют

Бывший руководитель управления по связям с общественностью и пресс-атташе «Локомотива» Андрей Бодров прокомментировал решение московского клуба пересмотреть свою дату дня рождения.

«Ещё в 2014 году в офисе клуба состоялась встреча с болельщиками, на которой присутствовало 15-20 активистов. В ходе диалога с их стороны прозвучало: считаем, что история команды берёт свое начало 23 июля 1922 года, клуб должен изучить этот вопрос. При этом ребята показали скрины из расписания матчей, проводившихся летом 1922 года в московском регионе с участием «Казанки». Вскоре мы определились с алгоритмом действий: создали рабочую группу, работали с архивами, и некоторые из них легли в основу торжественной презентации «Локо-1922». Болельщики полностью поддержали эту работу. Подчеркну, что решение о новой дате было принято в апреле 2016 года не менеджментом клуба, а советом директоров ФК «Локомотив». Это было взвешенное решение на основе предоставленных документов и с учётом пожеланий общественности.



Благодаря новой дате клуб получил дополнительные маркетинговые активности. Проект «Казанка» — составляющая этого столетия. В 2017-м мы начали потихоньку прикидывать планы на юбилей, готовиться. Планировали составить новую энциклопедию клуба, значительно дополнив и улучшив издание Павла Алёшина. В последние года три в клуб даже приглашались работники с функционалом под столетие, но, откровенно говоря, особой активности не наблюдалось. Приветствую стремление вновь погрузиться в изучение истории и искренне желаю успехов в этом деле, но с точки зрения клубной стратегии и статуса ранее принятого решения это выглядит, на мой взгляд, опрометчиво. Прошло ровно шесть лет, как ждём столетия, и за три месяца его вдруг отменяют», — рассказал Бодров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.