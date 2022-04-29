Игонин — о возможном чемпионстве «Зенита»: не в этом смысл завтрашней игры с «Локомотивом»
Поделиться
Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин поделился ожиданиями от матча команды в 27-м туре Российской Премьер-Лиги. Подопечные Сергея Семака в Санкт-Петербурге сыграют с «Локомотивом».
«Мне всё равно, как завтра сыграет «Динамо». Понятно, что по итогам хорошего результата «Зенит» может выиграть РПЛ. Однако я не ожидаю чемпионства, не в этом смысл завтрашнего матча с «Локомотивом».
Хотелось бы, чтобы сначала питерцы сыграли достаточно ярко и интересно на домашних трибунах против хорошего соперника. Это ещё раз бы подчеркнуло, что «Зенит» — на сегодняшний момент лучшая команда РПЛ. Вылет из Кубка вряд ли скажется на статусе «Зенита», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Комментарии
- 29 апреля 2022
-
18:37
-
18:35
-
18:25
-
18:20
-
18:20
-
18:08
-
17:58
-
17:48
-
17:47
-
17:40
-
17:22
-
17:21
-
17:19
-
17:06
-
16:57
-
16:54
-
16:42
-
16:33
-
16:23
-
16:11
-
16:05
-
16:02
-
15:55
-
15:48
-
15:39
-
15:32
-
15:28
-
15:28
-
15:07
-
14:46
-
14:43
-
14:39
-
14:33
-
14:29
-
14:11
Партнерский контент