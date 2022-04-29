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Игонин — о возможном чемпионстве «Зенита»: не в этом смысл завтрашней игры с «Локомотивом»

Игонин — о возможном чемпионстве «Зенита»: не в этом смысл завтрашней игры с «Локомотивом»
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Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин поделился ожиданиями от матча команды в 27-м туре Российской Премьер-Лиги. Подопечные Сергея Семака в Санкт-Петербурге сыграют с «Локомотивом».

«Мне всё равно, как завтра сыграет «Динамо». Понятно, что по итогам хорошего результата «Зенит» может выиграть РПЛ. Однако я не ожидаю чемпионства, не в этом смысл завтрашнего матча с «Локомотивом».

Хотелось бы, чтобы сначала питерцы сыграли достаточно ярко и интересно на домашних трибунах против хорошего соперника. Это ещё раз бы подчеркнуло, что «Зенит» — на сегодняшний момент лучшая команда РПЛ. Вылет из Кубка вряд ли скажется на статусе «Зенита», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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