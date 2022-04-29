Рики Пуч, который не играл с начала марта, хочет остаться в «Барселоне»
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Полузащитник «Барселоны» Рики Пуч рассказал, что счастлив в команде и хотел бы добиться в ней успеха.
«Барселона — мой город. У меня есть семья, друзья, я очень счастлив и хочу добиться успеха здесь», — приводит слова Пуча Mundo Deportivo.
В последний раз 22-летний футболист выходил на поле в матче 28-го тура испанской Ла Лиги с «Осасуной» (4:0), сыграв 17 минут и забив один гол. Всего в нынешнем сезоне Пуч в 14 матчах во всех турнирах провёл на поле 380 минут.
Соглашение между Пучем и «Барселоной» истекает в 2023 году. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в € 9 млн.
Гол Рики Пуча в ворота «Осасуны»:
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