Рики Пуч, который не играл с начала марта, хочет остаться в «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» Рики Пуч рассказал, что счастлив в команде и хотел бы добиться в ней успеха.

«Барселона — мой город. У меня есть семья, друзья, я очень счастлив и хочу добиться успеха здесь», — приводит слова Пуча Mundo Deportivo.

В последний раз 22-летний футболист выходил на поле в матче 28-го тура испанской Ла Лиги с «Осасуной» (4:0), сыграв 17 минут и забив один гол. Всего в нынешнем сезоне Пуч в 14 матчах во всех турнирах провёл на поле 380 минут.



Соглашение между Пучем и «Барселоной» истекает в 2023 году. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в € 9 млн.

Гол Рики Пуча в ворота «Осасуны»:

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