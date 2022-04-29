РФС выработал три сценария развития футбола в России. Возможно участие в Кубке Америки

Российский футбольный союз подготовил несколько вариантов развития футбола в России, сообщает РБК.
По информации источника, футбольные чиновники прорабатывают три возможных сценария – «европейский», «азиатский» и «внутренний». Выбор сценария будет зависеть от дальнейших решений ФИФА и УЕФА в отношении российского футбола.
- «Европейский сценарий»
Действия сборных: проведение товарищеских матчей до снятия санкций, возможна подача заявок на участие в международных турнирах других конфедераций, например, в Кубке Америки-2024.
Действия клубов: реформа внутреннего чемпионата на период приостановки участия команд из России в еврокубках (заполнение свободных игровых дней, повышение интенсивности матчей).
- «Азиатский сценарий»
Предполагается выход из УЕФА и переход в Азиатскую конфедерацию футбола.
Действия сборных: перевод структуры сборных под соревнования под эгидой Азиатской конфедерации футбола.
Действия клубов: переход в турниры Азиатской конфедерации футбола (Азиатская Лига чемпионов, Кубок AFC).
- «Внутренний сценарий»:
РФС работает над развитием внутреннего чемпионата и сотрудничеством с «дружественными» странами.
Действия сборных: проведение товарищеских матчей с «дружественными» странами.
Действия клубов: реформа внутреннего чемпионата с возможным привлечением клубов из «дружественных» стран.
В РФС отметили, что организация прорабатывает различные варианты развития футбола в России.
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