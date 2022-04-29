Агент Левандовского сообщил «Баварии» о желании футболиста уйти в «Барселону»

Пини Захави, агент нападающего «Баварии» Роберта Левандовского, провёл встречу с представителями мюнхенского клуба. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, Захави сообщил немецкой стороне, что 33-летний футболист собирается продолжить карьеру в «Барселоне». В ответ представители «Баварии» предложили Левандовскому продление контракта, который истекает в 2023 году.

Левандовски стал игроком «Баварии» в 2014 году, перейдя в команду в статусе свободного агента. В 372 матчах за клуб польский нападающий забил 342 гола и отдал 71 результативную передачу.

Видеообзор. Поражение «Барселона» в матче с «Райо Вальекано»:

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