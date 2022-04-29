Модрич продлит контракт с «Реалом» по системе «1+1». Хорват может войти в структуру клуба

36-летний полузащитник «Реала» Лука Модрич продлит контракт с «Королевским клубом», сообщает AS.



По информации источника, стороны договорились об условиях нового соглашения. Оно будет рассчитано до 2023 года с возможностью продления ещё на год. Также хорвату предложили войти в структуру клуба после окончания профессиональной карьеры.



Отмечается, что Модрич мечтает завершить карьеру в «Реале». Именно поэтому хорватский полузащитник уделяет много времени физподготовке, чтобы соответствовать уровню клуба.



Напомним, Модрич выступает за мадридский «Реал» с 2012 года. В нынешнем сезоне 36-летний футболист принял участие в 24 матчах чемпионата Испании, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач.

Видеообзор матча 33-го тура Примеры «Осасуна» — «Реал»:

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