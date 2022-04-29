«Севилья» — «Кадис»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00

Сегодня, 29 апреля, сыграют «Севилья» и «Кадис». Встреча 34-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Севилья» — «Кадис».



Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Хосе Мария Санчес Мартинес. Ему будут помогать ассистенты Рауль Мартинес и Хосе Гарсия.



После 33 сыгранных туров «Севилья» располагается на третьем месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. Андалусийская команда набрала 63 очка. «Кадис» с 31 очком располагается на 17-й строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях мадридский «Реал», у «сливочных» 78 очков. Действующий чемпион Испании – «Атлетико».