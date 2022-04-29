Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хамес хочет вернуться в европейский футбол, он играл за клуб из Катара меньше года

Хамес хочет вернуться в европейский футбол, он играл за клуб из Катара меньше года
Комментарии

Полузащитник катарского клуба «Аль-Райян» Хамес Родригес стремится покинуть нынешнюю команду как можно скорее и вернуться в европейский футбол. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

По сведениям источника, агент 30-летнего колумбийского футболиста начнёт переговоры с другими командами в ближайшее время. Родригес пополнил состав «Аль-Райяна» в сентябре 2021 года. В Европе Родригес выступал в составе «Порту», «Монако», мадридского «Реала», мюнхенской «Баварии» и «Эвертона».

Родригес перешёл в «Аль-Райян» из английского «Эвертона» за € 8 млн в сентябре 2021 года. Всего за катарскую команду полузащитник провёл 14 матчей, в которых забил пять голов и отдал семь результативных передач.

Соглашение между Хамесом Родригесом и «Аль-Райяном» истекает в 2024 году. Рыночная стоимость колумбийского футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 15 млн.

Закрытый клуб без Месси и Роналду. Только эти 8 футболистов брали ЛЧ, ЧМ и «Золотой мяч» Закрытый клуб без Месси и Роналду. Только эти 8 футболистов брали ЛЧ, ЧМ и «Золотой мяч»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022