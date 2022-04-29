В «Арсенале» оценили идею ограниченного моратория и расширения РПЛ до 18 команд

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал информацию о возможном расширении РПЛ до 18 команд.

«Я и в марте сказал, что поддерживаю это: 15-я и 16-я команда будут играть в стыковых матчах против третьей и четвёртой команд ФНЛ. Мы уже не участвуем ни в Лиге чемпионов, ни в Лиге Европы. Поэтому нужно обязательно как-то сделать так, чтобы было 18 команд.



Думаю, это правильное решение. Я его поддерживаю. И на заседании я высказывался за. А где нам играть? 16 команд — мало. Если в Германии — 20, во Франции — 20. А страна у нас огромная. Тем более это для молодёжи, чтобы у них было больше практики и игровых возможностей. Это отличная идея», — сказал Аджоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.