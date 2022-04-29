Шамиль Газизов: я всегда был за 18 команд в РПЛ, а по деталям формата — пусть решают

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал новость о возможном расширении Российской Премьер-Лиги (РПЛ) до 18 команд.
«Я всегда был за 18 команд в РПЛ. И всегда это говорил, а в нынешней ситуации тем более. Мы несколько легионеров потеряли. Мы не ропщем, все в одинаковых условиях, но ситуация вот такая. Я за 18 команд, а по деталям формата пусть решают», — рассказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
В настоящее время в чемпионате России играет 16 команд. Со следующего сезона это число может вырасти до 18: предлагается организовать стыковые матчи среди коллективов, которые по итогам сезона должны были вылетать в ФНЛ, и командами, которые заняли в Футбольной национальной лиге третье и четвёртое места.
- 29 апреля 2022
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