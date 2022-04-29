Тренер «Баварии» Нагельсман прокомментировал ситуацию с контрактом Левандовского
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Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсман высказался о ситуации с контрактом нападающего команды Роберта Левандовского.
«Для клуба всегда важно обезопасить себя. Я бы хотел, чтобы мы заключили новое соглашение с Робертом. Я хочу, чтобы контракт Левандовского был продлён. Это моя точка зрения. Он отличается от Холанда», — приводит слова Нагельсмана журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Ранее появилась информация, что агент польского футболиста Пини Захави сообщил представителям «Баварии», что 33-летний Левандовски намерен начать следующий сезон в составе испанской «Барселоны». В ответ форварду было предложено продление контракта, который истекает в 2023 году.
Левандовски играет за «Баварию» с 2014 года.
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