Тренер «Баварии» Нагельсман прокомментировал ситуацию с контрактом Левандовского

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсман высказался о ситуации с контрактом нападающего команды Роберта Левандовского.

«Для клуба всегда важно обезопасить себя. Я бы хотел, чтобы мы заключили новое соглашение с Робертом. Я хочу, чтобы контракт Левандовского был продлён. Это моя точка зрения. Он отличается от Холанда», — приводит слова Нагельсмана журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Ранее появилась информация, что агент польского футболиста Пини Захави сообщил представителям «Баварии», что 33-летний Левандовски намерен начать следующий сезон в составе испанской «Барселоны». В ответ форварду было предложено продление контракта, который истекает в 2023 году.

Левандовски играет за «Баварию» с 2014 года.