Константин Генич рассказал детали спора, который ему проиграл Артём Дзюба

Футбольный комментатор Константин Генич раскрыл детали спора, который ему проиграл нападающий «Зенита» Артём Дзюба.

«Вся эта история произошла на дне рождения Леонида Слуцкого. Не я был инициатором спора, не я предлагал поспорить на желание. Это было настолько быстро и суматошно, возможно, Артём даже не помнил про этот спор, но вокруг было много свидетелей. Мне написал недавно Слуцкий и сказал, что спор не совсем этичный, потому что мы спорили на голы, которые Иван Сергеев забьёт в составе «Крыльев». Я сказал, что если бы Сергеев остался в Самаре, то он бы уже забил 10, так как постоянно выходил бы в стартовом составе.



Когда Сергеев забил семь, я уже начал думать, что же такое придумать в качестве наказания для Дзюбы. Затем Сергеев забил восьмой, меня это сильно порадовало. Ваня тоже знал про этот спор, ему спасибо, что он справился с этой задачей.



Мне сказали включиться на телеканале и придумать наказание. Не знаю почему, но первая мысль была про фотографию и «Спартак», хотя я понимаю, что это некорректно и не совсем уместно. Разумеется, я не буду просить Артёма, чтобы он сделал это. Хотя сама идея с забитым мячом и поднятой футболкой с надписью мне нравится. Наверное, чуть-чуть подкорректируем надпись.



Самая большая проблема сейчас — выйти на Артёма. Спорить с Дзюбой на желания опасно? Да. Но это было сделано в непринуждённой атмосфере на дне рождения Слуцкого. Дзюба увидел меня и сказал: «Что ты несёшь? Какой Сергеев в сборной? Забивать в РПЛ и забивать в ФНЛ — разные вещи». Дзюба сам спровоцировал спор. Дзюба поменял телефон, я нашёл новый и написал ему СМС, но он не отвечает. В соцсетях он добавил меня в чёрный список», — рассказал Генич на Youtube-канале DASH.