Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

36-летний Давид Сильва продлил контракт с «Реалом Сосьедад» до 2023 года

36-летний Давид Сильва продлил контракт с «Реалом Сосьедад» до 2023 года
Комментарии

36-летний полузащитник «Реала Сосьедад» Давид Сильва продлил контракт с клубом, сообщается на официальном сайте баскской команды.

Новое соглашение хавбека с клубом рассчитано до 2023 года.

Сильва выступает за «Реал Сосьедад» с августа 2020 года, куда перешёл на правах свободного агента из «Манчестер Сити». Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Сильва сыграл в 22 матчах, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи. После 33 сыгранных туров «Реал Сосьедад» располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 55 очков.

Видеообзор матча 33-го тура Примеры «Реал Сосьедад» — «Барселона»:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
Эдинсон Кавани ведёт переговоры с «Реалом Сосьедад»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022