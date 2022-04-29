36-летний Давид Сильва продлил контракт с «Реалом Сосьедад» до 2023 года

36-летний полузащитник «Реала Сосьедад» Давид Сильва продлил контракт с клубом, сообщается на официальном сайте баскской команды.
Новое соглашение хавбека с клубом рассчитано до 2023 года.
Сильва выступает за «Реал Сосьедад» с августа 2020 года, куда перешёл на правах свободного агента из «Манчестер Сити». Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.
В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Сильва сыграл в 22 матчах, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи. После 33 сыгранных туров «Реал Сосьедад» располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 55 очков.
Видеообзор матча 33-го тура Примеры «Реал Сосьедад» — «Барселона»:
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