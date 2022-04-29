Защитник «Ювентуса» сократил зарплату на € 1,2 млн ради нового контракта с командой
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«Ювентус» согласовал новый контракт с защитником Маттиа Де Шильо. Об этом сообщает Calciomercato.
По сведениям источника, ради нового трёхлетнего соглашения с командой 29-летний итальянский футболист пошёл на сокращение зарплаты с € 2,7 млн до € 1,5 млн.
В текущем сезоне 29-летний Де Шильо провёл за туринский клуб 28 матчей во всех турнирах, забив один гол, а также отдав три голевые передачи.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри считает футболиста эффективным сменщиком правого и левого крайних защитников.
Де Шильо выступает за туринский клуб с 2017 года, перейдя из «Милана». С октября 2020 по июнь 2021 года итальянский футболист выступал за французский «Лион» на правах аренды.
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