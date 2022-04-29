Защитник «Ювентуса» сократил зарплату на € 1,2 млн ради нового контракта с командой

«Ювентус» согласовал новый контракт с защитником Маттиа Де Шильо. Об этом сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, ради нового трёхлетнего соглашения с командой 29-летний итальянский футболист пошёл на сокращение зарплаты с € 2,7 млн до € 1,5 млн.

В текущем сезоне 29-летний Де Шильо провёл за туринский клуб 28 матчей во всех турнирах, забив один гол, а также отдав три голевые передачи.



Ранее сообщалось, что главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри считает футболиста эффективным сменщиком правого и левого крайних защитников.

Де Шильо выступает за туринский клуб с 2017 года, перейдя из «Милана». С октября 2020 по июнь 2021 года итальянский футболист выступал за французский «Лион» на правах аренды.