Игрок 4-го английского дивизиона пропустит матч из-за застрявшей в ухе ватной палочки
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Полузащитник «Хартлпул Юнайтед» Марк Шелтон пропустит ближайший матч 45-го тура Лиги 2, четвёртого по силе английского дивизиона, со «Сканторп Юнайтед» из-за проблем с ухом.
Как сообщает BBC, хавбек перед игрой слишком глубоко засунул в ухо ватную палочку.
«Шелтон в больнице. Похоже, палочка вошла слишком глубоко, он не может встать, у него кружится голова», — сказал тренер «Хартлпул Юнайтед».
Матч «Хартлпул Юнайтед» — «Сканторп Юнайтед» состоится завтра, 30 апреля.
После 44 сыгранных туров «Хартлпул» располагается на 15-м месте в турнирной таблице Лиги 2, набрав 53 очка. «Сканторп» с 25 очками находится на последнем, 24-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях «Форест Грин Роверс», у команды 83 очка.
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