В «Спартаке» отреагировали на решение Ананидзе завершить карьеру

Московский «Спартак» опубликовал пост в соцсетях после решения бывшего полузащитника команды Джано Ананидзе завершить карьеру. Грузинский футболист принял решение завершить карьеру игрока в 29 лет.

«Сегодня Джано Ананидзе объявил о завершении игровой карьеры. Спасибо за всё, Джано! Желаем всего наилучшего», — сказано в сообщении «Спартака», опубликованном в телеграм-канале.

Ананидзе оказался в структуре московского клуба в 2007 году. За «Спартак» грузинский хавбек выступал вплоть до января 2020 года, однако большую часть красно-белой карьеры либо восстанавливался после травм, либо играл за другие команды на правах аренды. В России Джано также отметился матчами в составе «Ростова» и «Крыльев Советов», а также числился в структуре волгоградского «Ротора».



В составе «Спартака» Ананидзе в 146 матчах забил 16 голов и отдал 17 результативных передач.