«Бавария» определилась с заменой Левандовскому, если поляк уйдёт из клуба

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку может продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге. В услугах 28-летнего форварда заинтересована «Бавария», сообщает Bayern & Germany.



По информации источника, мюнхенский клуб следит за бельгийцем с момента его перехода в «Эвертон». «Бавария» хочет подписать Лукаку, если из клуба уйдёт Роберт Левандовски, однако отмечается, что шансы на заключение сделки не очень велики из-за стоимости футболиста и его финансовых запросов.



Лукаку выступает за «Челси» с августа 2021 года, куда перешёл из «Интера» за € 113 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 85 млн.



В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги бельгийский нападающий сыграл в 23 матчах, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

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