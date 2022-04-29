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«Манчестер Сити» намерен повысить зарплату Фодену и продлить с ним контракт

«Манчестер Сити» намерен повысить зарплату Фодену и продлить с ним контракт
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«Манчестер Сити» ведёт переговоры с полузащитником Филом Фоденом о продлении контракта англичанина до 2027 года. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

21-летний Фоден является воспитанником «Манчестер Сити». Его действующее соглашение с английской командой истекает в 2024 году. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 90 млн.

В нынешнем сезоне Фоден в 40 матчах во всех турнирах забил 13 голов и отдал девять результативных передач.

В чемпионате Англии «Манчестер Сити» после 33 туров занимает в турнирной таблице первое место с 80 очками, опережая идущий вторым «Ливерпуль» на одно очко.

В полуфинале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» играет с мадридским «Реалом». Первая встреча в Манчестере завершилась победой домашней команды со счётом 4:3.

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