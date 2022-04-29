«Ференцварош» Черчесова обыграл «Пакш». Беспроигрышная серия в лиге — 11 матчей
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Сегодня, 29 апреля, «Ференцварош», который возглавляет российский тренер Станислав Черчесов, провёл очередной матч чемпионата Венгрии. В 30-м туре первенства подопечные Черчесова обыграли «Пакш» со счётом 2:1.
Счёт был открыт в начале первого тайма. На седьмой минуте отличился защитник «Пакша» Бенце Ленжер. На 20-й минуте ответный мяч забил полузащитник «Ференцвароша» Мухамед Бешич. В добавленное ко второму тайму время взятием ворот отметился форвард «Ференцвароша» Карлос Ауски.
«Ференцварош» продлил беспроигрышную серию в чемпионате до 11 матчей. В прошлом, 29-м туре чемпионата Венгрии команда Станислава Черчесова досрочно стала чемпионом страны.
Напомним, Черчесов возглавляет «Ференцварош» с декабря 2021 года.
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