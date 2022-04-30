«Севилья» не смогла обыграть «Кадис» в матче 34-го тура Примеры

Завершился матч 34-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Севилья» — «Кадис». Встреча прошла на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Команды разошлись миром, счёт – 1:1.



Счёт был открыт в начале первого тайма. На седьмой минуте отличился нападающий хозяев Юссеф Эн-Несири, ему ассистировал Иван Ракитич.

Гол Эн-Несири:

На 66-й минуте ответный мяч забил форвард «Кадиса» Лукас Перес.

Перес сравнивает счёт:

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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Хосе Мария Санчес Мартинес. Ему помогали ассистенты Рауль Мартинес и Хосе Гарсия.



После 34 сыгранных туров «Севилья» располагается на втором месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. Андалусийская команда набрала 64 очка. «Кадис» с 32 очками располагается на 17-й строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях мадридский «Реал», у «сливочных» 78 очков. Действующий чемпион Испании – «Атлетико».