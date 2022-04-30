«Барселона» не собирается продавать Серджино Деста

«Барселона» не планирует продажу защитника Серджино Деста в летнее трансферное окно и уведомила игрока, что он продолжает входить в долгосрочные планы команды. Об этом сообщает ESPN.
Ранее сообщалось, что 21-летний американский футболист после возвращения Дани Алвеса и своей травматичности мог уйти в зимнее трансферное окно.
В нынешнем сезоне за «Барселону» Дест в 31 матче отдал три результативные передачи. Дест стал игроком испанской команды в октябре 2020 года, перейдя из «Аякса» за € 21 млн. Контракт Деста с каталонским клубом истекает 30 июня 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.
«Барселона» уступила «Райо Вальекано» в матче 21-го тура Примеры (перенесённый матч):
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