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«Барселона» провела переговоры с агентом защитника «Сельты»

«Барселона» провела переговоры с агентом защитника «Сельты»
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«Барселона» заинтересована в подписании защитника «Сельты» Хавьера Галана. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, каталонский клуб провёл первоначальные переговоры с агентом 27-летнего футболиста, который разузнал у окружения Галана о возможной сделке.

Ранее сообщалось, что клуб готов подписать нового левого защитника в летнее трансферное окно. «Барселона» следит за 27-летним Галаном и считает, что он мог бы стать отличным сменщиком для 33-летнего Альбы. Облегчить переход футболиста могут хорошие отношения между клубами.

В нынешнем сезоне Галан в 34 матчах во всех турнирах отдал три результативные передачи. «Сельта» заплатила за футболиста «Уэске» летом 2021 года € 4 млн.

«Барселона» уступила «Райо Вальекано» в матче Примеры:

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