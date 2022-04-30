Романцев: открытое недовольство «Спартака» ошибками арбитров не может их не раздражать

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев высказался о судейских скандалах, связанных с красно-белыми.
«В моё время такого пристального внимания к теме судейства не возникало. В ту пору арбитры получали за свою работу на поле копейки и любили говорить, что это их хобби. Сейчас такое хобби неплохо оплачивается. Отсюда и всякого рода разговоры о причинах судейской лояльности к одним клубам и предвзятости к другим.
По-человечески понять руководство «Спартака», который и так переживает не лучшие времена, можно. И нас в Антверпене в полуфинале Кубка Кубков судья просто уничтожал. А когда я через пару лет напомнил об этом журналистам, тут же из УЕФА прислали запрос с требованием объяснений по поводу сказанного.
Думаю, что открытое недовольство «Спартака» ошибками арбитров не может их не раздражать. А вот сказывается ли это на отношении судейского корпуса к команде, утверждать не рискну», — цитирует Романцева «Спорт-экспресс».
- 30 апреля 2022
-
00:43
-
00:19
-
00:08
-
00:06
-
00:03
-
00:02
- 29 апреля 2022
-
23:53
-
23:35
-
23:32
-
23:22
-
23:16
-
23:13
-
22:54
-
22:39
-
22:37
-
22:28
-
22:21
-
22:16
-
21:57
-
21:56
-
21:39
-
21:33
-
21:25
-
21:11
-
20:48
-
20:32
-
20:21
-
20:20
-
20:12
-
20:00
-
19:37
-
19:36
-
19:36
-
19:36
-
19:24