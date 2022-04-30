Гвардиола высказался о своём будущем в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о своём будущем после того, как «Ливерпуль» продлил контракт с Юргеном Клоппом.
«У каждого своя ситуация. И если мы решаем задержаться, то это потому что мы принимаем совместное решение с клубом, а не из-за того, что мой коллега продлевает контракт. Всю мою тренерскую карьеру у меня были соперники. Я считаю, что продление контракта с Клоппом — хорошая новость для чемпионата Англии.
Сейчас меня беспокоит концовка сезона. После этого у нас будет время подумать. Мне кажется, один год — это достаточно долго. У меня отличные отношения с руководством. Я безумно счастлив и не могу представить себя в лучшем месте, чем здесь. Но дело не только во мне, есть много других вещей», — цитирует Гвардиолу Goal.
Соглашение 51-летнего специалиста с «горожанами» рассчитано до лета 2023 года.
- 30 апреля 2022
-
02:19
-
02:10
-
02:00
-
01:42
-
01:37
-
01:18
-
01:15
-
00:43
-
00:19
-
00:08
-
00:06
-
00:03
-
00:02
- 29 апреля 2022
-
23:53
-
23:35
-
23:32
-
23:22
-
23:16
-
23:13
-
22:54
-
22:39
-
22:37
-
22:28
-
22:21
-
22:16
-
21:57
-
21:56
-
21:39
-
21:33
-
21:25
-
21:11
-
20:48
-
20:32
-
20:21
-
20:20