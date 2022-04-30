Гвардиола высказался о своём будущем в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о своём будущем после того, как «Ливерпуль» продлил контракт с Юргеном Клоппом.

«У каждого своя ситуация. И если мы решаем задержаться, то это потому что мы принимаем совместное решение с клубом, а не из-за того, что мой коллега продлевает контракт. Всю мою тренерскую карьеру у меня были соперники. Я считаю, что продление контракта с Клоппом — хорошая новость для чемпионата Англии.

Сейчас меня беспокоит концовка сезона. После этого у нас будет время подумать. Мне кажется, один год — это достаточно долго. У меня отличные отношения с руководством. Я безумно счастлив и не могу представить себя в лучшем месте, чем здесь. Но дело не только во мне, есть много других вещей», — цитирует Гвардиолу Goal.



Соглашение 51-летнего специалиста с «горожанами» рассчитано до лета 2023 года.